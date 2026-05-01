एमपी में मंदिर के पास दोस्त के साथ बैठी नाबालिग से तीन आरोपियों ने किया गैंगरेप

घटना के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसके दोस्त ने पुलिस को सूचना दी। गैंगरेप की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को बुधवार रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। गुरुवार सुबह मेडिकल परीक्षण किया गया, इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना देवेंद्रनगर में धारा 115(2), 137(2), 70(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार का अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता एवं 3(1)(ई), 3(2)(व), 3(2)(वा) एससी/एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई।