‘मैं घोर सनातनी हूं…’ दिग्विजय ने भाजपा विधायक को पढ़ा दिया सनातन धर्म का पाठ

दिग्विजय सिंह भाजपा की एमएलए ऊषा ठाकुर से कहते हैं कि मैं घोषणा करते आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म को मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद आपने सनातन धर्म को स्वीकार किया, पहले हिन्दू धर्म - हिन्दू धर्म करती थीं। सनातन कहने की शुरुआत मैंने ही की थी। इस पर उषा ठाकुर बोलीं कि हम अनादिकाल से सनातनी है, वेदों के पुजारी हैं। इस पर दिग्विजय बोले क्या हम दुश्मन हैं क्या। इस पर दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सुन लें, मैं जितना सनातनी हूं, क्या तुमने कभी नर्मदा परिक्रमा की है? क्या तुम एकादशी का व्रत करती हो। आप मेरे बड़े भाई हैं और व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते क्यों नहीं। दिग्विजय ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं आज सार्वजनिक रूप से ही तो स्वीकार कर रहा हूं। इसके बाद भाजपा एमएलए उषा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को धन्यवाद भी दिया।