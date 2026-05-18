इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज डॉक्टर की संदिग्ध मौत, 4 महीने में सामने आई दूसरी घटना

Doctor Aman Suspicious Death :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रविवार देर रात एक पीजी डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर अमन पटेल का शव हॉस्टल परिसर में मिला। बताया जा रहा है कि, छात्र ने हॉस्टल की छत से गिरने की बात सामने आई है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल परिसर में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि, मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में चार माह में यह मौत की दूसरी घटना है। याद हो कि, इससे पहले इसी साल फरवरी माह में सूबे के ग्वालियर के रहने वाले अंतरिक्ष अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।