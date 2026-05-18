एमपी में मीजल्स का अलर्ट, आपके घर आएगी हेल्थ टीम, जानें कारण

-सर्वे में आशाओं के सहयोगी मार्गदर्शन तथा सर्वे की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग टीकाकरण फील्ड मॉनीटर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, एलएचवी व सुपरवाइजर करेंगे।

-उपस्वास्थ्य केंद्र व वार्ड का डाटा कंपाइलेशन सीएचओ और एएनएम करेंगे। वे ड्यूलिस्ट भी बनाएंगे।

-टीकाकरण के प्रतिदिन के कवरेज रिपोर्ट को यूविन पोर्टल पर लाइव सत्रों के दौरान ही दर्ज किया जाएगा।

-सर्वे का सुपरविजन जिला स्तर से डीआईओ और डीसीएम करेंगे। डाटा संबंधित काम जिला डाटा मैनेजर करेंगे।

-हेडकाउंट और कैच-अप चरण के संचालन की दैनिक समीक्षा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे।