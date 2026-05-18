खुशखबरी! एमपी में इस दिन दस्तक देगा मानसून, नौतपा में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 2019 से 2025 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में मानसून 15 से 20 जून के बीच पहुंचा है। इधर, बदलते मौसम के कारण नौतपा 2026 (Nautapa 2026) में भी आंधी बारिश की स्थिति बन सकती है। बता दें कि इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होने जा रहा है। लेकिन अगर आंधी-बारिश का दौर रहा तो इस बार नौतपा के तपने की संभावना कम ही है। इधर मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून (Pre Monsoon) अवधि में शहर में तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।