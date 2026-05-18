‘ये है अजब चोर…’ सिर्फ पुलिस वालों को ही बनाता था शिकार

इंदौर में सदर बाजार क्षेत्र में एक मकान में हुई चोरी में भी पुलिस को हैरानी तब हुई जब चोर ने दीवार पर से अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ का नाम और कुछ डायलॉग लिख दिए। वह कांच से टकरा जाने के कारण पकड़ा गया था। ये अजब-गजब चोरी जूना रिसाला इलाके में एक तत्कालीन कांग्रेस पार्षद के मकान में 2023 में हुई थी। विजय नामक चोर को तब पकड़ा जब वह जिस घर में सेंध लगा चुका था, उसी घर की दीवारों पर चित्र बनाने के लिए रुक गया था। जबकि साथी माल लेकर भाग गया था। आरोपी ने बताया था कि घर की दीवारें आकर्षक लगीं और स्कैच पैन मिले तो उसने दीवार पर चित्रकारी कर दी। पेंटिंग में मग्न होने के दौरान वह कांच की शीट से टकरा गया और पकड़ा गया।