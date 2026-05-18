दादा के साथ घूमकर आई 4 साल की बच्ची कार में हुई लॉक, दम घुटने से हुई मौत

मामला जूनी इंदौर पुलिस थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक बेबी हाजरा (4) पिता हसननूर निवासी नंदनबाग, माणिकबाग की मौत हुई है। गमगीन परिजन ने पुलिस को बताया, रविवार दोपहर दादा साबिर हुसैन परिवार के बच्चों को अपनी कार से एबी रोड स्थित वर्कशॉप पर घुमाने और बकरे दिखाने ले गए थे। वहां से करीब 1 बजे उन्हें कार से घर लेकर लौटे। गर्मी अधिक होने पर कार की पिछली सीट पर बैठे सभी बच्चे जल्दी से उतरकर घर में चले गए, लेकिन पोती पिछली सीट पर ही सो रही थी। इस दौरान साबिर हुसैन कार को लॉक कर घर में चले गए। करीब डेढ़ घंटे बाद परिवार को बेबी हाजरा नहीं दिखी तो वे उसे घर और आसपास तलाशने लगे। इस बीच परिवार के सदस्यों ने कार में झांका तो बच्ची पिछली सीट बेहोश पड़ी हुई दिखी। यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजन तुरंत उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।