महापौर और विधायक के बीच तनातनी, दोनों नेताओं के रिश्तों में इस वजह से घुला ‘जहर’

पानी की किल्लत को लेकर महापौर(Mayor Pushyamitra Bhargava) और विधायक के बीच खड़े हुए बवाल से भाजपा की किरकिरी हो रही है। इसके बाद प्रदेश संगठन के निर्देश पर नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने समन्वय शुरू कर दिया है। दोनों ही नेताओं से बयानबाजी नहीं करने की बात कही और वे बैठकर बात भी कराने वाले हैं। इसके अलावा वार्ड स्तर पर अब पानी वितरण की व्यवस्था को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। टैंकरों का हिसाब लिया जाएगा और पार्षदों के सहयोग के लिए कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया जाएगा ताकि आम जनता को तकलीफ ना हो। इस बहाने निगरानी भी हो जाएगी कि टेंकर कहां चल रहे हैं।