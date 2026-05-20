‘हनीट्रैप क्वीन’ श्वेता जैन से कड़ी पूछताछ ! कारोबारी से मांगे थे 1 करोड़, ‘निजी वीडियो’ वायरल की धमकी

इन सबसे पूछताछ में रेशू नामक युवती का नाम सामने आया है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। बताया गया है कि इसी युवती इस्तेमाल वीडियो के लिए किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने जब श्वेता जैन से पूछताछ की तो उसने कई राज उगले हैं। रैकेट के तार इंदौर, भोपाल, दिल्ली और गुजरात तक जुड़े होना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। पूछताछ के दौरान श्वेता ने कई बार गुमराह करने का प्रयास किया और वह अपने आपको निर्दोष बताते हुए बोलती रही कि उसका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। उसे बेवजह फंसाया जा रहा है।