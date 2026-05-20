इंदौर में दो दिन ब्रिक्स देशों की इंटरनेशनल बैठक, इनोवेशन, स्टार्टअप और डेवलपमेंट पर होगा मंथन

इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बैठक का मुख्य उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व वाले नए स्टार्टअप, उन्नत तकनीक आधारित उद्यम, सामाजिक नवाचार और पर्यावरण के अनुकूल हरित व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा करना है। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया वर्चुअल (ऑनलाइन) माध्यम से देश-विदेश से आए इन प्रतिभावान युवाओं और सफल उद्यमियों को विशेष रूप से संबोधित कर उनका मार्गदर्शन करेंगे।