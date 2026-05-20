भीषण गर्मी ने बदला बीमारियों का पैटर्न, अस्थमा के मरीज बढ़े, दिल, किडनी और पेट भी कर रहा परेशान

100 में से 40 फीसदी चाचा नेहरू अस्पताल में ओपीडी व आइपीडी में डिहाइड्रेशन से पीडि़त बच्चे पहुंच रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. निर्भय मेहता ने बताया, अभी ओपीडी पहले की तुलना में कम है, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं उनमें सबसे अधिक डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, सर्दी से पीडि़त हैं। अधिकतर माता-पिता बच्चों को गर्मी में पर्याप्त पानी पिलाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोपहर 11 से 5 बजे तक बच्चों को घर से बाहर (Health Alert) न खेलने दें। छोटे बच्चे गर्मी में ज्यादा संवेदनशील होते हैं। शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है, जिससे सांस की दिक्कत भी हो सकती है।