ट्विशा शर्मा केस में इंसाफ के लिए भोपाल में सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक

बता दें कि बहू की मौत के आरोपों से घिरीं पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह ने सोमवार को ट्विशा शर्मा के मायकेवालों के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कई संगीन इल्जाम भी लगाए। मंगलवार को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने गिरीबाला के आरोपों के जवाब दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गिरीबाला सिंह अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर रही हैं। वे मेरी मृत बेटी को भी बदनाम कर रही हैं।