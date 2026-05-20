ट्विशा शर्मा केस में परिजनों का बड़ा खुलासा, बताई हनीमून की हकीकत

Twisha Sharma - एमपी की राजधानी भोपाल की बहू ट्विशा शर्मा का मामला देशभर में गूंज रहा है। 12 मई को उनकी घर में ही संदिग्ध मौत हो गई थी। इस केस में नित नए खुलासे हो रहे हैं। ट्विशा शर्मा के परिजन, एमपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बेहद रुष्ट हैं। वे बार-बार कह रहे हैं कि आरोपियों के रसूख के कारण हमें परेशान किया जा रहा है। ट्विशा शर्मा के पिता, भाई और भाभी, ​ससुरालवालों पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। पति समर्थ सिंह और सास भोपाल की पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह पर कई संगीन इल्जाम भी लगा रहे हैं। ट्विशा के पिता ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हनीमून पर भी मेरी बेटी के साथ मारपीट की गई। पति ने उसे सरेआम धक्का दिया।