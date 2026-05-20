जीत के लिए एमपी के बड़े नेता के बेटे पर दांव लगाएगी कांग्रेस! राहुल गांधी ने की चर्चा

Datia- दतिया से कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद संभावित उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां चुनाव आयोग ने ईवीएम- वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग कराने को पत्र लिखा है तो वहीं दूसरी ओर दोनों राजनीतिक दलों के भीतर भी नए सियासी समीकरण बनने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राजेंद्र भारती का मामला अभी कानूनी दांव-पेंच में उलझा हुआ है। इस बीच भारती ने हाल ही में राहुल गांधी से अपने बेटे अनुज की मुलाकात कराई है। इस मुलाकात और बातचीत को दतिया में उपचुनाव की टिकट से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश की इस अहम सीट पर जीत के लिए कांग्रेस, पूर्व विधायक के बेटे पर दांव लगा सकती है। राजेंद्र भारती न केवल क्षेत्र व प्रदेश के बड़े नेता हैं बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में दतिया नरोत्तम मिश्रा जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता को हरा चुके हैं। इसी वजह से उपचुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार उनकी मर्जी का ही होना तय सा है।