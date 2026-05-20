रेलवे चलाएगा ‘पूणे-गोरखपुर समर स्पेशल ट्रेन’, इन 18 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि गाड़ी संख्या 01415 पुणे से गोरखपुर के बीच 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी। यह ट्रेन सुबह 6:50 बजे पुणे से रवाना होकर रात में इटारसी, रानी कमलापति होते हुए अगले दिन बीना पहुंचकर निर्धारित समय पर गोरखपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 01416 गोरखपुर से हड़पसर (पुणे) के लिए 16 जुलाई 2026 तक रोजाना चलेगी और दूसरे दिन सुबह बीना, रानी कमलापति व इटारसी होते हुए तीसरे दिन तड़के पुणे पहुंचेगी। रेलवे ने इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए एसी द्वितीय, एसी तृतीय, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी सहित 18 कोच लगाए हैं।