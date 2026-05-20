Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Twisha Sharma postmortem report: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में अब नया मोड़ आ गया है। शुरुआती आरोपों में जहां परिवार ने इसे हत्या और दहेज प्रताड़ना के चलते हत्या की आशंका जताई थी। वहीं अब भोपाल पुलिस ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। पुलिस का कहना है कि अब तक जो मेडिकल और फॉरेंसिक सबूत मिले हैं, वह हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं।