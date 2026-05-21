21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक, नवाचार, रोजगार और उद्यमिता पर मंथन

BRICS Youth Council Meeting Indore : केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया बोले- ब्रिक्स देशों की युवा शक्ति भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था तय करेगी।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 21, 2026

BRICS Youth Council Meeting

ब्रिक्स युवा परिषद (Photo Source- Input)

BRICS Youth Council Meeting :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बुधवार को आयोजित बैठक में दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों ने युवा शक्ति, नवाचार और उद्यमिता को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बताया। इसमें ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी, प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और हितधारक एक साथ आए हैं।

बैठक के दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि, ब्रिक्स देशों की जन सांख्यिकीय क्षमता उन्हें वैश्विक कामकाज और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने का अवसर देती है। भारत समेत कई सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में 35 साल से कम उम्र के युवाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है।

65 फीसदी युवा आबादी वाला देश है भारत

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काउंसिल को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि, भारत में करीब 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम आयु की है। यही युवा शक्ति देश को नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और रोजगार आधारित विकास मॉडल पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे देश विश्व के सबसे सक्रिय नवाचार और स्टार्टअप केंद्रों में शामिल हुआ है।

स्थानीय नवाचार से वैश्विक प्रभाव तक

बैठक के दौरान युवा-नेतृत्व वाले उद्यमों और नवाचार को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सदस्य देशों ने अपने अनुभव और सफल मॉडल साझा किए। युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि, जब ब्रिक्स देश एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, तब स्थानीय स्तर पर विकसित विचार वैश्विक प्रभाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि, भारत के छोटे शहरों और उभरते नगरों के युवा तेजी से नए उद्यम खड़े कर रहे हैं, जो समावेशी विकास का संकेत है। युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक विकास में युवा उद्यमिता की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

इन मुद्दों पर भी चर्चा

बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृषि आधारित नवाचार, हरित ऊर्जा, सामाजिक उद्यमिता और पर्यावरण अनुकूल व्यापार मॉडल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। एआई, फिनटेक, एग्रीटेक, सततता और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के लिए उभरते अवसरों का पता लगाया गया।उद्घाटन सत्र में मध्यप्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

गूगल के साथ सीएम मोहन की हाईलेवल मीटिंग आज, AI बेस्ड बदलाव और स्मार्ट गवर्नेंस पर फोकस
भोपाल
High Level Meeting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 May 2026 07:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक, नवाचार, रोजगार और उद्यमिता पर मंथन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 5 हजार, इंदौर में 350 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, आप न करें ये गलती

Driving License Suspended
इंदौर

सड़क चौड़ीकरण की हो गई तैयारी, 60 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, छावनी में होगी तोडफ़ोड़

Road widening in indore chhawani
इंदौर

इंदौर में दो दिन ब्रिक्स देशों की इंटरनेशनल बैठक, इनोवेशन, स्टार्टअप और डेवलपमेंट पर होगा मंथन

BRICS Summit Indore
इंदौर

‘हनीट्रैप क्वीन’ श्वेता जैन से कड़ी पूछताछ ! कारोबारी से मांगे थे 1 करोड़, ‘निजी वीडियो’ वायरल की धमकी

Shweta Jain Honey Trap
इंदौर

भीषण गर्मी ने बदला बीमारियों का पैटर्न, अस्थमा के मरीज बढ़े, दिल, किडनी और पेट भी कर रहा परेशान

Health Alert in Summer
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.