इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक, नवाचार, रोजगार और उद्यमिता पर मंथन

बैठक के दौरान युवा-नेतृत्व वाले उद्यमों और नवाचार को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सदस्य देशों ने अपने अनुभव और सफल मॉडल साझा किए। युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि, जब ब्रिक्स देश एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, तब स्थानीय स्तर पर विकसित विचार वैश्विक प्रभाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि, भारत के छोटे शहरों और उभरते नगरों के युवा तेजी से नए उद्यम खड़े कर रहे हैं, जो समावेशी विकास का संकेत है। युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक विकास में युवा उद्यमिता की भूमिका लगातार बढ़ रही है।