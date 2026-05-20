20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में 5 हजार, इंदौर में 350 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, आप न करें ये गलती

Driving License Suspended: ट्रैफिक पुलिस इन मामलों का ब्योरा आरटीओ को भेज रही है, जहां से संबंधित वाहन चालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

May 20, 2026

Driving License Suspended

Driving License Suspended (Photo Source: AI Image)

Driving License news: शहर में ट्रैफिक नियम तोड़कर सड़कों पर बेपरवाही से वाहन दौड़ाने वालों पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। लगातार नियम तोडऩे वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस वर्ष अब तक करीब 350 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। वहीं 34 चालकों को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि आखिर उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। अधिकारियों के मुताबिक शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

सूची तैयार की गई

इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने, रेड सिग्नल तोडऩे, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और बार-बार नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों की पहचान की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे वाहन चालकों का रिकॉर्ड तैयार कर परिवहन विभाग (आरटीओ) को भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक करीब पांच हजार ऐसे मामलों की सूची तैयार की गई है, जिनमें वाहन चालक एक से अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ते पाए गए। इनमें हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया चालक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं।

हजारों मामलों में प्रक्रिया जारी

ट्रैफिक पुलिस इन मामलों का ब्योरा आरटीओ को भेज रही है, जहां से संबंधित वाहन चालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आरटीओ अधिकारियों के अनुसार नोटिस मिलने के बाद वाहन चालक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता या चालक लगातार नियम तोड़ता हुआ मिलता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई की जाती है।

अभी तक 350 लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं, जबकि हजारों मामलों में प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि सड़क हादसों को रोकना और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन की आदत विकसित करना है। लगातार नियम तोडऩे वालों पर आगे और सख्त कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है।

5 हजार से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल

जानकारी के लिए बता दें कि 5 हजार से ज्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरई) द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेशभर में 26 अप्रेल से लेकर 10 मई 2026 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा रेकॉर्ड तोड़ चालानी कार्रवाई की गई है।

पूरे प्रदेश में हेलमेट नहीं पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों के 98 हजार चालानी कार्रवाई की गई है। जिससे 2.87 करोड़ से अधिक की रकम वसूली गई है। अभियान के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने के साथ नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में सख्ती दिखाई है। इसमें करीब 5253 ड्राइविंग लाइसेंसों को निरस्त भी कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में नई ‘ट्रांसफर पॉलिसी’ लागू, इन 3 बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को मिलेगी राहत
भोपाल
Mohan Cabinet Decisions:

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 May 2026 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में 5 हजार, इंदौर में 350 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, आप न करें ये गलती

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क चौड़ीकरण की हो गई तैयारी, 60 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, छावनी में होगी तोडफ़ोड़

Road widening in indore chhawani
इंदौर

इंदौर में दो दिन ब्रिक्स देशों की इंटरनेशनल बैठक, इनोवेशन, स्टार्टअप और डेवलपमेंट पर होगा मंथन

BRICS Summit Indore
इंदौर

‘हनीट्रैप क्वीन’ श्वेता जैन से कड़ी पूछताछ ! कारोबारी से मांगे थे 1 करोड़, ‘निजी वीडियो’ वायरल की धमकी

Shweta Jain Honey Trap
इंदौर

भीषण गर्मी ने बदला बीमारियों का पैटर्न, अस्थमा के मरीज बढ़े, दिल, किडनी और पेट भी कर रहा परेशान

Health Alert in Summer
इंदौर

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर हाईकोर्ट का स्टे, किसानों को वापस करना होगा मुआवजा

Indore-Ujjain Greenfield Corridor
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.