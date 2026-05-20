एमपी में 5 हजार, इंदौर में 350 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, आप न करें ये गलती

इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने, रेड सिग्नल तोडऩे, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और बार-बार नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों की पहचान की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे वाहन चालकों का रिकॉर्ड तैयार कर परिवहन विभाग (आरटीओ) को भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक करीब पांच हजार ऐसे मामलों की सूची तैयार की गई है, जिनमें वाहन चालक एक से अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ते पाए गए। इनमें हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया चालक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं।