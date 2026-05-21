इंदौर में बीजेपी नेता की तबीयत बिगड़ी, विमान से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा

भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा को तबीयत बिगड़ने पर परिजन इंदौर के ज्यूपिटर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां डॉक्टरों ने जब सुमित मिश्रा की जांच की तो उनके दिल की धमनियों में गंभीर ब्लॉकेज होने का पता चला। बताया जा रहा है कि उनकी दो धमनियों में 90 प्रतिशत और एक अन्य धमनी में 50 प्रतिशत तक ब्लॉकेज पाया गया है। सुमित मिश्रा की दो धमनियों में ब्लॉकेज की गंभीरता को देखते हुए ज्यूपिटर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर करने का फैसला लिया है।