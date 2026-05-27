रतलाम में बागेश्वर धाम की तर्ज पर लगा दिव्य दरबार, अर्जी लेकर पहुंचे हजारों

कुप्रथाओं पर प्रहार: गुरुदेव ने दिखाया युवा पीढ़ी को आईना

कथा के मुख्य प्रसंग के दौरान प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री अम्बाजी धाम (निपानिया) के परम पूज्य गुरुदेव सरकार ने आज की आधुनिक युवा पीढ़ी को आईना दिखाते हुए माता-पिता की सेवा पर बेहद मर्मस्पर्शी और भावुक कर देने वाला प्रसंग सुनाया। गुरुदेव ने आधुनिकता की दौड़ में बिखरते परिवारों और बुजुर्गों की उपेक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि "आज की युवा पीढ़ी अपने संस्कारों को भूल रही है। कई बच्चे अपने ही माता-पिता का आदर-सम्मान नहीं कर रहे हैं और बुढ़ापे के मोड़ पर उन्हें बेसहारा छोड़ रहे हैं, जो कि संपूर्ण समाज के लिए एक गंभीर और चिंताजनक विषय है। व्यक्ति चाहे कितना भी लंबा तिलक लगा ले या कितना भी दान-पुण्य कर ले, लेकिन यदि घर के माता-पिता दुखी हैं, तो सारे पुण्य निष्फल हैं। माता-पिता की निस्वार्थ सेवा ही इस कलयुग में संसार की सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा धर्म है।" गुरुदेव के इस मर्मस्पर्शी संदेश को सुनकर कथा पंडाल में उपस्थित हजारों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और कई युवाओं ने अपने माता-पिता की नित्य सेवा करने का संकल्प भी लिया।