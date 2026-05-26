योजना सफल तो जनजातीय जिलों में करेंगे लागू

ये रहे मौजूद

इस मौके पर आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, महामंत्री जयवंत कोठारी, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा विप्लव जैन, एमआईसी सदस्य धर्मेंद्र व्यास, विशाल शर्मा, अनीता कटारा, मयूर पुरोहित, कलेक्टर मिशा सिंह, एसपी अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, एडीएम शालिनी श्रीवास्तव, निगम आयुक्त अनिल भाना, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग रंजना सिंह और पीओ डूडा अरुण पाठक मौजूद रहे। पं. अनिरूद्ध मुरारी ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित भजनों की प्रस्तुति दी।



गंगा दशहरा पर जल संरक्षण की शपथ

गंगा दशहरा पर शहर के हनुमान ताल जल संरक्षण की शपथ लेकर सामूहिक रूप से श्रमदान किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सोमवार को जिला स्तरीय श्रमदान कार्यक्रम हनुमान ताल पर आयोजित किया। इसके माध्यम से जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया। सुबह बैंडबाजों के साथ कलश यात्रा कस्तूरबानगर टंकी से हनुमान ताल तक निकाली। यहां उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि माँ गंगा हमारी आस्था और जीवन की प्रतीक रही हैं। उन्होंने "जल है तो कल है" का संदेश देते हुए जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया और जनभागीदारी को सफल अभियान की कुंजी बताया।