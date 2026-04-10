10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

छोटे की जगह बड़े भाई की फोटो लगा दी, तो वहीं पुरुष मतदाता को भेज दिया महिला मतदाता का परिचय पत्र

एसआइआर सर्वे के बाद के परिणाम भी मतदाताओं को परेशान करने वाले नजर आ रहे हैं। एसआइआर सर्वे के बाद मतदाताओं के भारत निर्वाचन आयोग की ओर से डाक के जरिए नए मतदाता फोटो पहचान पत्र भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते दिन रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में दो मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Apr 10, 2026

एसआइआर सर्वे के बाद के परिणाम भी मतदाताओं को परेशान करने वाले नजर आ रहे हैं। एसआइआर सर्वे के बाद मतदाताओं के भारत निर्वाचन आयोग की ओर से डाक के जरिए नए मतदाता फोटो पहचान पत्र भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते दिन रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में दो मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी होने का मामला सामने आया। आनंद कुमार अहिरवार नाम के युवक ने बताया कि उनके मतदाता परिचय पत्र में उनके बड़े भाई की फोटो लगा दी गई है, जबकि सारी जानकारी उसकी खुद की लिखी है। आनंद का कहना है कि उसने बीएलओ को सभी दस्तावेज व्यवस्थित करके सौंपे थे, फिर भी गड़बड़ी कर दी। वहीं झब्बूलाल अहिरवार के पास भारत निर्वाचन आयोग से आई डाक में एक युवती का मतदाता फोटो पहचान पत्र निकला है। उन्होंने कहा कि वह युवती उनके घर से करीब सौ मीटर की दूरी पर रहती है।

फिर से होना पड़ेगा परेशान

मतदाताओं ने कहा कि एसआइआर सर्वे के दौरान उन्हें नो-मैपिंग आदि की जानकारी जुटाने में काफी परेशान होना पड़ा था। कई बार बीएलओ से संपर्क करना पड़ा और फिर दस्तावेज तैयार कराए। मतदाता परिचय पत्र में गड़बड़ी होने से अब उन्हें दोबारा परेशान होना पड़ेगा।

पत्रिका सलाह: मतदाता फोटो पहचान पत्र को अच्छे से जांचें

भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाता पत्रों को भेजने का काम शुरू किया है। ऐसे में संबंधित मतदाता फोटो पहचान पत्र प्राप्त होते ही उसकी अच्छे तरह से जांच कर लें। पहचान पत्र में लिखा नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तारीख आदि को देख लें कि कहीं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है।

तत्काल बीएलओ को अवगत कराएं

शहर में यदि इस तरह के मामले सामने आए हैं तो संबंधित मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ को तत्काल अवगत कराएं, ताकि उसमें सुधार कार्य करवाया जा सके। निश्चित रूप से उनमें तत्काल सुधार करवाया जाएगा। - अवनीश रावत, अपर कलेक्टर सागर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 05:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / छोटे की जगह बड़े भाई की फोटो लगा दी, तो वहीं पुरुष मतदाता को भेज दिया महिला मतदाता का परिचय पत्र

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिजली कंपनी की लापरवाही, रात ढ़ाई बजे भेज रहे सूचना की सुबह 7 बजे से होगा मेंटेनेंस, नहीं आएगी बिजली

सागर

मनमानी: सोलह पुस्तकों में सिर्फ तीन एनसीइआरटी की और तेरह निजी पब्लिकेशन की

Out of sixteen books, only three are from NCERT and thirteen are from private publications.
सागर

ग्रीष्मकालीन मूंग पर मौसम की मार, तापमान गिरने और आसमान पर बादलों से नहीं बढ़ रही फसल, लग रहे कीट

Summer mung beans are hit hard by the weather, with temperatures plummeting and clouds blocking crop growth and infesting pests.
सागर

किसानों को फसल खरीदी के लिए दी जा रही तारीख पर तारीख, किसानों को फिल्म का हिस्सा न समझे सरकार-इंदर सिंह

Farmers are being given date after date for crop procurement; the government should not treat them as part of a film: Inder Singh
सागर

कार लोन के नाम पर युवक के साथ 8.50 लाख रुपए की ठगी

Fraud
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.