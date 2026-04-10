छोटे की जगह बड़े भाई की फोटो लगा दी, तो वहीं पुरुष मतदाता को भेज दिया महिला मतदाता का परिचय पत्र

एसआइआर सर्वे के बाद के परिणाम भी मतदाताओं को परेशान करने वाले नजर आ रहे हैं। एसआइआर सर्वे के बाद मतदाताओं के भारत निर्वाचन आयोग की ओर से डाक के जरिए नए मतदाता फोटो पहचान पत्र भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते दिन रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में दो मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी होने का मामला सामने आया। आनंद कुमार अहिरवार नाम के युवक ने बताया कि उनके मतदाता परिचय पत्र में उनके बड़े भाई की फोटो लगा दी गई है, जबकि सारी जानकारी उसकी खुद की लिखी है। आनंद का कहना है कि उसने बीएलओ को सभी दस्तावेज व्यवस्थित करके सौंपे थे, फिर भी गड़बड़ी कर दी। वहीं झब्बूलाल अहिरवार के पास भारत निर्वाचन आयोग से आई डाक में एक युवती का मतदाता फोटो पहचान पत्र निकला है। उन्होंने कहा कि वह युवती उनके घर से करीब सौ मीटर की दूरी पर रहती है।