चीतों के पहुंचने से पहले ही एमपी के सबसे बड़े जंगल से आई खुशखबरी, यहां दिखी दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली

मध्य प्रदेश को अब एक और तमगा हासिल हो गया है कि यहां है दुनिया का पहला जंगल जहां कैट फैमिली की तीन सबसे बड़ी, सबसे छोटी और अब जल्सद ही चीतों के आने के बाद सबसे फास्टेस्ट प्रजातियां एक साथ रहेंगी। बता दें कि यहां पहले से ही टाइगर, लेपर्ड हैं और आगामी दिनों में यहां चीता प्रोजेक्ट के तहत चीते भी छोड़े जाने वाले हैं और अब यहां जंगली बिल्ली भी यहां पाई गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश दुनिया का पहला और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और अभयारण्य, नौरादेही दुनिया का पहला ऐसा जंगल होगा जहां सबसे बड़ी कैट यानी टाइगर और सबसे छोटी कैट रस्टी स्पॉटेड कैट और फास्टेस्ट कैट चीता एक साथ रहने वाले हैं। दुनिया में ऐसा कोई जंगल या स्थान नहीं है जहां ये तीनों कैट प्रजाति एक साथ रहती हों।