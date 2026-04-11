एलईडी की तेज चकाचौंध से बढ़ रहे हादसे, चालकों की जल्दी थक रही आंखें, सिरदर्द और चक्कर आने की बढ़ी समस्या

वाहनों में तेज रोशनी वाली एलईडी हेड लाइट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। एलईडी की रोशनी मोबाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। वाहनों में बेहतर रोशनी और आकर्षक लुक के कारण लोग इन्हें लगवा रहे हैं, लेकिन यह लाइट आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है।

लाइट की तीव्र, सीधी और नीली-श्वेत रोशनी सामने से आने वाले वाहन चालकों की आंखों में तेज चकाचौंध पैदा करती है। इससे कुछ क्षणों के लिए दिखाई देना कम हो जाता है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तेज लाइट से आंखों का डार्क एडॉप्टेशन (अंधेरे में ढलने की क्षमता) प्रभावित होता है। सामने से तेज रोशनी पडऩे के बाद कुछ समय तक सडक़ साफ दिखाई नहीं देती। तेज एलईडी लाइट लगाकर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की आंखें जल्दी खराब हो रही हैं।