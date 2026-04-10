बिजली कंपनी की लापरवाही, रात ढ़ाई बजे भेज रहे सूचना की सुबह 7 बजे से होगा मेंटेनेंस, नहीं आएगी बिजली

बिजली कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस का कार्य अलग-अलग तारीखों पर कर रही है। कंपनी का दावा है कि यह कार्य बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सूचना प्रणाली बेहद कमजोर है। कई बार रात के समय या देर रात मैसेज भेज दिए जाते हैं, जिससे आम उपभोक्ता, खासकर बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इसकी जानकारी नहीं ले पाते। इससे सुबह के समय घरेलू काम और छोटे व्यवसाय करने वाले प्रभावित होते हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि रात 2 बजे आए मैसेज को देखने का मौका ही नहीं मिलता। कई लोगों ने कहा कि यदि सूचना एक दिन पहले शाम को दी जाती तो वे इन्वर्टर, जनरेटर या अन्य व्यवस्था कर सकते थे। अब बिना तैयारी के बिजली चले जाने से रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि कंपनी केवल मेंटेनेंस का बहाना बनाकर बिजली कटौती कर रही है।