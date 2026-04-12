राजकीय विवि उधार के भवन में विधि विभाग खोलने की तैयारी में, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के जर्जर हिस्से के 5 कमरे स्वीकृत

दो वर्षों से सामाजिक न्याय विभाग के भवन में संचालित रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय अब अपने विधि शिक्षण विभाग को आरंभ करने के लिए भी भवन उधार ले रहा है। इसके लिए आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के जर्जर हिस्से के पांच कमरे स्वीकृत किए गए हैं। अब मान्यता मिलने से पहले इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा।

विधि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है। मान्यता मिलती है तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की बिल्डिंग में विधि विभाग शुरू होगा। बता दें कि राजकीय विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित जमीन का पिछले दो वर्षों से भूमिपूजन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी।