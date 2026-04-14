50 हजार रिश्वत लेते रेंजर और बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

-कार्यालय बंडा में दोपहर करीब डेढ़ बजे विजय सिंह ने जैसे ही कार्यालय लिपिक जयप्रकाश तिवारी को 50 हजार रुपए दिए।

-पहले से छिपकर बैठी लोकायुक्त टीम के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया।

-आरोपियों ने विजय से खेत में लगी 21 लाख रुपये की लकड़ी की कटाई और उसके परिवहन की अनुमति पत्रक जारी करने के एवज में 5 प्रतिशत के हिसाब से 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी।

-इसमें फरियादी विजय 20-20 हजार रुपए (कुल 40 हजार रुपये) पहले दे देने का दावा कर रहा है।

-बाकी रुपयों में से 50 हजार रुपए और देने थे, तभी वो पकड़े गए।

-आरोपितों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला कायम कर लिया है।