कार्ड बांटने निकला था दूल्हा, 29 अप्रैल को थी शादी … रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला

MP news: मध्य प्रदेश के बीना में दो घरों में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। कार्ड बाटने निकले दूल्हे के जिन हाथों में शादी के कार्ड थे, वह शादी की खुशी थी, लेकिन वह खुशियां पल भर ही सड़क हादसे ने छिन ली। परिवार में खुशी की जगह मातम पसर गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद दोनों घरों में मातम का माहौल है। मृतक की पहचान रवि राजपूत के रूप में हुई है। वह अपने मामा के बेटे साथ कार्ड बाटने बाइक से निकला था।