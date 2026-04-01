Breaking: एमपी में रेल यातायात ठप, कई यात्री ट्रेनें रोकी गईं, ये है कारण

MP Railway News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सोमवार के पास गिट्टी मशीन (MFI) ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे के बाद विजयपुर-मक्सी रेल ट्रैक पूरी तरह ठप हो गया। पिछले दो घंटे से रेल यातायात बाधित है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 5-6 सवारी गाड़ियां ब्यावरा आउटर, पचोर, पढ़ाना मऊ और सारंगपुर स्टेशनों पर रोकी गई हैं। रेलवे की टीम मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य में जुटी है।