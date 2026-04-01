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Breaking: एमपी में रेल यातायात ठप, कई यात्री ट्रेनें रोकी गईं, ये है कारण

Passenger Trains Stopped: मध्य प्रदेश में रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो चूका है। करीब 6 ट्रेनों को चार अलग-अलग स्टेशनों में रोका गया है। इसका कारण ट्रैक पर हुआ एक हादसा है।

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राजगढ़

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Akash Dewani

Apr 13, 2026

MFI train derailed Rail Traffic Halted Passenger Trains Stopped bioara mp railway news

MFI train derailed Rail Traffic Halted (Patrika.com)

MP Railway News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सोमवार के पास गिट्टी मशीन (MFI) ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे के बाद विजयपुर-मक्सी रेल ट्रैक पूरी तरह ठप हो गया। पिछले दो घंटे से रेल यातायात बाधित है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 5-6 सवारी गाड़ियां ब्यावरा आउटर, पचोर, पढ़ाना मऊ और सारंगपुर स्टेशनों पर रोकी गई हैं। रेलवे की टीम मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य में जुटी है।

खबर अपडेट की जा रही है। ….

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Updated on:

13 Apr 2026 07:46 pm

Published on:

13 Apr 2026 07:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / Breaking: एमपी में रेल यातायात ठप, कई यात्री ट्रेनें रोकी गईं, ये है कारण

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