Breaking: एमपी में रेल यातायात ठप, कई यात्री ट्रेनें रोकी गईं, ये है कारण

MFI train derailed Rail Traffic Halted (Patrika.com)
MP Railway News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सोमवार के पास गिट्टी मशीन (MFI) ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे के बाद विजयपुर-मक्सी रेल ट्रैक पूरी तरह ठप हो गया। पिछले दो घंटे से रेल यातायात बाधित है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 5-6 सवारी गाड़ियां ब्यावरा आउटर, पचोर, पढ़ाना मऊ और सारंगपुर स्टेशनों पर रोकी गई हैं। रेलवे की टीम मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य में जुटी है।
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