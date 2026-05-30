राजगढ़ में शादी के 15 दिन बाद पति को छोड़कर भागी दुल्हन, 10 रुपए के स्टांप पर हुई थी शादी

झूठी शादी को सच मानकर श्रवण ने खुशी-खुशी अपना दांपत्य जीवन जीना शुरू किया। दुल्हन ने भी उससे जीवन भर साथ रहने का वादा किया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन श्रवण को उस वक्त नहीं पता था कि उसकी पत्नी प्रीति के सभी वादे झूठे और फरेबी हैं। 15 दिन बीतने के बाद एक दिन प्रीति घर से शौच जाने का कहकर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों और रिश्तेदारों के साथ काफी तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। फरियादी ने शादी कराने वाले पर्वत को दुल्हन के भागने के बारे में बताया तो उसने हाथ खड़े कर दिए बोला कि, मैंने तो तुम्हारी शादी करा दी थी। अब आगे की तुम जानो।