भोपाल के लड़के ने छत्तीसगढ़ की युवती का किया दैहिक शोषण, सागर में एफआइआर दर्ज

पीड़िता ने रविवार को थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ की 26 वर्षीय युवती ने बताया कि लगभग पांच वर्ष पहले जब वह प्राइवेट नौकरी करती थी, तब 2022 में सोशल मीडिया उसकी भोपाल निवासी अनिल सिंह राजपूत से दोस्ती हुई। दोनों ने फोन नंबर शेयर किए और नियमित रूप से बातचीत व मैसेजिंग शुरू कर दी। कुछ समय बाद अनिल ने युवती को पसंद करने और उसके साथ जीवन बिताने शादी का प्रस्ताव रखा। युवती ने परिवार से चर्चा करने की बात कही और कहा कि अगर माता-पिता तैयार हो गए तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इसके बाद दोनों की बातचीत और घनिष्ठ होती गई।