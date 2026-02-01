23 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, सामूहिक विवाह सम्मेलन में रचा नवजीवन

समाज पदाधिकारियों ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फिजूलखर्ची को रोकना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग प्रदान करना है। समाज का मानना है कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार में अनावश्यक खर्च से परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसे में सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। इसी सोच के साथ पाटीदार समाज द्वारा यह आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है, जिससे समाज के जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके।