6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

यूजीसी एक्ट के विरोध में आज शाजापुर में रैली, सवर्ण एकता मंच सौंपेगा ज्ञापन

शाजापुर. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए कानून के विरोध में शाजापुर में रविवार को सवर्ण एकता मंच के बैनर तले रैली और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर समाज के विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। समाजजनों से रैली में अधिक से अधिक संख्या में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

शाजापुर

image

Ashish Sikarwar

image

Ashsih Singh Sikarwar

Feb 06, 2026

बस स्टैंड से निकलेगी रैली, शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी

शाजापुर. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए कानून के विरोध में शाजापुर में रविवार को सवर्ण एकता मंच के बैनर तले रैली और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर समाज के विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। समाजजनों से रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है। इंटरनेट मीडिया पर भी प्रदर्शन को लेकर लगातार पोस्ट और संदेश साझा किए जा रहे हैं।

रैली का तय मार्ग और कार्यक्रम

सवर्ण एकता मंच के दिलीप शर्मा के अनुसार रैली रविवार दोपहर एक बजे बस स्टैंड से शुरू होगी। यहां से रैली नई सड़क, आजाद चौक, छोटा चौक, सोमवारिया, मगरिया और टेशन चौराहा होते हुए पुनः बस स्टैंड पहुंचेगी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा।

कानून को लेकर जताई आपत्ति

मंच से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि यूजीसी का नया कानून छात्रों के हित में नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। समाजजनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस कानून से सामान्य वर्ग के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा की स्थिति प्रभावित होगी। इसी मांग को लेकर रैली और ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रितु सैनी

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 08:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / यूजीसी एक्ट के विरोध में आज शाजापुर में रैली, सवर्ण एकता मंच सौंपेगा ज्ञापन

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिजूलखर्ची से बचाने और जरूरतमंद परिवारों को सहारा देने के लिए पाटीदार समाज ने उठाया यह कदम

फिजूलखर्ची से बचाने और जरूरतमंद परिवारों को सहारा देने की पहल
शाजापुर

छात्रों ने निबंध, कविता, चित्रकला सहित कई रचनात्मक गतिविधियों में उत्साहपूर्ण भागीदारी

जिलेभर से 1214 विद्यार्थियों का पंजीयन, चयनित 30 छात्रों ने दिखाई प्रतिभा
शाजापुर

गले में फंसी चिकन के लेग पीस की हड्डी, दर्द से छटपटा रहे युवक की करनी पड़ी सर्जरी

shajapur
शाजापुर

The misdeeds of the electricity company officials: They first sold the goods to a scrap dealer, and when they became embroiled, they accused the buyers of theft

कबाड़ी को सामान, फंसे तो खरीदने वालों को बनवा दिया चोरी का आरोपी
शाजापुर

चीलर नदी से पानी गायब, हरे मैदान में तब्दील हुआ नदी का स्वरूप

चीलर नदी से पानी गायब, हरे मैदान में तब्दील हुआ नदी का स्वरूप
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.