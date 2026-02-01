यूजीसी एक्ट के विरोध में आज शाजापुर में रैली, सवर्ण एकता मंच सौंपेगा ज्ञापन

मंच से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि यूजीसी का नया कानून छात्रों के हित में नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। समाजजनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस कानून से सामान्य वर्ग के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा की स्थिति प्रभावित होगी। इसी मांग को लेकर रैली और ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है।