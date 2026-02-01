पत्नी को परेशान करता था युवक, पति ने दोस्त के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया

शाजापुर. जिले के लालघाटी थाना क्षेत्र में सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। ग्राम राघवेल के समीप लखुंदर नदी की पुलिया के नीचे युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। जांच में सामने आया कि मृतक युवक एक महिला को परेशान करता था, इसी रंजिश में महिला के पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। लालघाटी पुलिस को सोनू पिता लालजीराम मालवीय, निवासी बामनिया खेड़ी ने सूचना दी कि उसका भाई राजेश पिता लालजीराम मालवीय ग्राम राघवेल के पास पुलिया के नीचे बाइक सहित मृत अवस्था में पड़ा है। शव पर गंभीर चोट के निशान थे और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत होने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।