गले में फंसी चिकन के लेग पीस की हड्डी, दर्द से छटपटा रहे युवक की करनी पड़ी सर्जरी

ऑपरेशन के बाद मरीज कन्हैया लाल की हालत में तेजी से सुधार हुआ और अब वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कन्हैया लाल ने बताया कि रविवार रात को हड्डी फंसने के बाद उन्हें असहनीय दर्द और घुटन महसूस हो रही थी। सोमवार को जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की तत्परता से उन्हें राहत मिली। परिजनों ने डॉक्टर तेजपाल सिंह जादौन और अस्पताल प्रशासन का आभार व्यक्त किया। अस्पताल में तैनात ईएमटी डॉक्टर तेजपाल सिंह जादौन ने आम जनता से अपील की है कि भोजन करते समय विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें, ताकि समय पर उचित उपचार मिल सके और गंभीर परिणामों से बचा जा सके।