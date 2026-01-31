चीलर नदी से पानी गायब, हरे मैदान में तब्दील हुआ नदी का स्वरूप

शाजापुर. नगर के मध्य से होकर बहने वाली चीलर नदी, जिसे कभी शहर की जीवनरेखा कहा जाता था, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कभी कल-कल करती बहने वाली यह नदी अब जलकुंभी के कारण पानीविहीन होकर एक हरे मैदान जैसी दिखाई देने लगी है। नदी में वर्षों से गंदे नालों का पानी मिलने के कारण बहाव रुक गया और गंदगी बढ़ती चली गई। बीते दो वर्षों से नदी की सफाई न होने के चलते जलकुंभी ने पूरी नगरीय सीमा में नदी को पूरी तरह ढक लिया है, जिससे नदी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है।