एमपी में बाइक से बांधकर समधी ने बुजुर्ग को घसीटा, लोग चिल्लाए-‘अरे, मर जाएगा’

वीडियो में लोग उसे समझाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं अब बाइक से मत घसीटो,मर जाएगा। उसके बाद समधी देवीलाल ने मांगीलाल को बाइक से रस्सी खोलकर अलग किया। लेकिन फिर दोनों हाथ पकड़कर मांगीलाल को एक बार फिर से बेरहमी से जमीन पर घसीटा। इसके बाद आरोपी समधी देवीलाल अपने एक साथी के साथ बाइक से मौके से जाता भी वीडियो में दिख रहा है। घटना के बाद घायल हालत में पड़े मांगीलाल की जेब से मोबाइल निकालकर लोगों ने परिवार वालों को सूचना दी। जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से घायल मांगीलाल को अस्पताल पहुंचाया। अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है।