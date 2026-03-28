आग की लपटों से बुझा ‘चिराग’, पिता की आंखों के सामने कार में जिंदा जला बच्चा

car fire child death in front of father simrol mhow
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर के महू के सिमरोल थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक हृदय विदारक हादसे में साढ़े तीन साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना इंदौर-इच्छापुर रोड स्थित साकार सिटी कॉलोनी के बाहर की है, जहां खड़ी कार में अचानक आग लग गई। बच्चा अपने पिता के साथ कार से आया था और पिता कार में बेटे को बिठाकर पास ही एक डीजे वाहन को सुधारने के लिए गए थे। इसी दौरान कार में आग लग गई और बच्चा पिता की आंखों के सामने ही जिंदा जल गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय बहेडिया निवासी रालामंडल क्षेत्र अपने साढ़े तीन साल के बेटे चिराग को लेकर कार (डीएल 8 सीएडी 3786) से इंदौर-इच्छापुर रोड पर स्थित साकार सिटी के पास एक डीजे वाहन सुधारने के लिए पहुंचे थे। संजय मैकेनिक हैं जो अपने एक दोस्त के बुलाने पर उसके डीजे वाहन को सुधारने के लिए पहुंचे थे। साकार सिटी कॉलोनी के बाहर संजय अपनी कार खड़ी कर बेटे चिराग को गाड़ी में ही बैठाकर चंद दूरी पर खड़ी डीजे की गाड़ी सुधारने चला गया। घटना के समय कार के आगे के दोनों कांच खुले होना बताया जा रहा है। वहीं चिराग कार में आगे की सीट पर बैठा था। संजय के जाने के कुछ समय बाद ही अचानक कार से आग की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरी कार धू-धू कर जलने लगी।
कार में आग लगी देख हाइवे से गुजरने वाले लोगों ने शोर मचाया। जिसे सुनकर पिता संजय मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आग की लपटों ने कार को पूरी तरह से घेर लिया था। लोगों ने पास के ढाबे से बाल्टियों में पानी भरकर और अग्निशमन यंत्र की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक आग बुझाई गई तब तक मासूम चिराग पूरी तरह झुलस चुका था। सूचना मिलते ही सिमरोल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस के माध्यम से बच्चे को मध्यभारत अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मासूम चिराग की मौत हो चुकी थी। बच्चे चिराग का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था। प्रथम दृष्टया आग की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत होना सामने आया है। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते साढ़े तीन साल का मासूम लपटों में घिर गया और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस और एफएसएल की टीम आग के कारणों की पड़ताल में जुटी हुई है।
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