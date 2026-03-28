आग की लपटों से बुझा ‘चिराग’, पिता की आंखों के सामने कार में जिंदा जला बच्चा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय बहेडिया निवासी रालामंडल क्षेत्र अपने साढ़े तीन साल के बेटे चिराग को लेकर कार (डीएल 8 सीएडी 3786) से इंदौर-इच्छापुर रोड पर स्थित साकार सिटी के पास एक डीजे वाहन सुधारने के लिए पहुंचे थे। संजय मैकेनिक हैं जो अपने एक दोस्त के बुलाने पर उसके डीजे वाहन को सुधारने के लिए पहुंचे थे। साकार सिटी कॉलोनी के बाहर संजय अपनी कार खड़ी कर बेटे चिराग को गाड़ी में ही बैठाकर चंद दूरी पर खड़ी डीजे की गाड़ी सुधारने चला गया। घटना के समय कार के आगे के दोनों कांच खुले होना बताया जा रहा है। वहीं चिराग कार में आगे की सीट पर बैठा था। संजय के जाने के कुछ समय बाद ही अचानक कार से आग की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरी कार धू-धू कर जलने लगी।