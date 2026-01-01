सांवरिया इलेवन की जीत से सनातनी प्रीमियर लीग का आगाज

शाजापुर. शाजापुर. नगर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास पहल के रूप में सनातनी प्रीमियर लीग (एसपीएल) की शुरुआत हो गई है। दुपाड़ा रोड स्थित स्टेडियम मैदान पर शुक्रवार को खेले गए उद्घाटन मुकाबले में सांवरिया इलेवन ने सनातन इलेवन को हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। इस जीत के साथ ही सांवरिया इलेवन ने सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। नगर में पहली बार आयोजित हो रही सनातनी प्रीमियर लीग में 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 144 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन विधायक अरुण भीमावद ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इसके बाद सांवरिया इलेवन और सनातन इलेवन के बीच पहला मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आकर्षक शॉट्स और फील्डिंग के बीच अंततः सांवरा इलेवन ने बाजी मार ली।