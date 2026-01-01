सांवरिया इलेवन की जीत से सनातनी प्रीमियर लीग का आगाज

शाजापुर. शाजापुर. नगर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास पहल के रूप में सनातनी प्रीमियर लीग (एसपीएल) की शुरुआत हो गई है। दुपाड़ा रोड स्थित स्टेडियम मैदान पर शुक्रवार को खेले गए उद्घाटन मुकाबले में सांवरिया इलेवन ने सनातन इलेवन को हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। इस जीत के साथ ही सांवरिया इलेवन ने सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। नगर में पहली बार आयोजित हो रही सनातनी प्रीमियर लीग में 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 144 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन विधायक अरुण भीमावद ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इसके बाद सांवरिया इलेवन और सनातन इलेवन के बीच पहला मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आकर्षक शॉट्स और फील्डिंग के बीच अंततः सांवरा इलेवन ने बाजी मार ली।
इस टूर्नामेंट का आयोजन भाजपा मंडल महामंत्री विकास सिंदल के नेतृत्व में किया जा रहा है। आयोजन के दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पं. आशीष, नगर महामंत्री गोविंद नायक, जिला कोषाध्यक्ष किरण ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष जुगल नाहर, शीतल भावसार, कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र पाटीदार, जिला मीडिया प्रभारी संजय शिवहरे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा अतुल पालीवाल, राजू पाटीदार खड़ी, निहाल दलोदिया, गोविंद शर्मा, गोपाल पाटीदार भरड़, राजेश बडिया, राहुल परमार, मोनू गवली, चिनेशगवली समेत बड़ी संख्या में सनातनी क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचे।
आयोजक विकास सिंदल ने बताया कि टूर्नामेंट के सभी मुकाबले स्टेडियम मैदान पर खेले जाएंगे। हर मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ‘मैन ऑफ द मैच’ की ट्रॉफी प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान द्वारा प्रदान की जाएगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 1 फरवरी को दोपहर 3.30 बजे खेला जाएगा। विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 31 हजार की राशि क्रिस्टल फन द्वारा दी जाएगी, जबकि उपविजेता टीम को 15 हजार का नगर पुरस्कार वर्धमान हॉस्पिटल के संचालक राम बडिया द्वारा प्रदान किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
शाजापुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग