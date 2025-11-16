एमपी में ये बड़ी कंपनी करेगी 8 हजार करोड़ का निवेश, 4300 लोगों को मिलेगा रोजगार

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को शाजापुर जिले के मक्सी पहुंचे। यहां पर उन्होंने 8,174 करोड़ रुपए की छह औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और भूमिपूजन किया। साथ ही किसानों 80 हजार किसानों के खाते में सोयाबीन की राहत राशि भी ट्रांसफर की।
सीएम डॉ मोहन यादव ने मक्सी के पास बरंडवा में जैक्सन ग्रुप के 8 हजार करोड़ से अधिक के मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया। यह प्लांट 44 हेक्टेयर में बनेगा। जो कि मक्सी औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के दोनों चरणों में सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, इंगॉट और वेफर का उत्पादन किया जाएगा। जिससे 4300 से अधिक युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम जो कह रहे हैं, वह करके दिखा रहे हैं। लगातार युवाओं को रोजगार दिलाने, गरीबी दूर करने का काम हम कर रहे हैं।
सीएम डॉ मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस से इनकी विदाई नहीं होगी, कांग्रेस का कलंक मिटने वाला नहीं है। कांग्रेस में फूट दिख रही है। उन्हें अपने हाल पर छोड़ते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सुन लो कांग्रेसी, तुमको जो करना है करो। हम गीता जयंती भी धूमधाम से मनाने वाले हैं।
बड़ी खबरेंView All
शाजापुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग