एमपी में ये बड़ी कंपनी करेगी 8 हजार करोड़ का निवेश, 4300 लोगों को मिलेगा रोजगार

सीएम डॉ मोहन यादव ने मक्सी के पास बरंडवा में जैक्सन ग्रुप के 8 हजार करोड़ से अधिक के मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया। यह प्लांट 44 हेक्टेयर में बनेगा। जो कि मक्सी औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के दोनों चरणों में सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, इंगॉट और वेफर का उत्पादन किया जाएगा। जिससे 4300 से अधिक युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।



सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम जो कह रहे हैं, वह करके दिखा रहे हैं। लगातार युवाओं को रोजगार दिलाने, गरीबी दूर करने का काम हम कर रहे हैं।