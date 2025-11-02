Patrika LogoSwitch to English

शाजापुर

एमपी में रिश्वत मांग रहे ASI का वीडियो वायरल, बोला- एसपी-एडीपीओ तक जाता है पैसा…

MP News: ASI का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया एक्शन, ASI लाइन अटैच...।

less than 1 minute read
Google source verification

शाजापुर

image

Shailendra Sharma

Nov 02, 2025

SHAJAPUR

ASI sitting outside police station demanding bribe Video viral

MP News: मध्यप्रदेश के शाजापुर में एक ASI का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने ASI भंवर सिंह को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है और मामले की जांच उच्च अधिकारियों से कराने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। रिश्वत मांगने वाले ASI ने भी वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी है और उसका कहना है कि वीडियो एआई से बनाया गया है।

देखें वीडियो-

ASI का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शाजापुर जिले के बेरछा थाने में पदस्थ एएसआई भंवर सिंह थाना परिसर में ही थाने के बाहर लगी बैंच पर बैठकर रिश्वत मांगते दिखाई व सुनाई दे रहा है। ASI भंवर सिंह कह रहा है 'मैं बोल दिया हूं आप सीधे साहब से जाकर बात कर सकते हैं, जो मुझे आदेश मिला है, वह मैं बता चुका हूं। देखो यह गंभीर प्रकृति के मामले, यह जांच में जाते हैं। इनमें एडीपीओ लेता है, वहां वाला लेता है, दुनिया में बांटना पड़ता है। गंभीर प्रकृति के जितने भी प्रकरण हैं, इसमें पुलिस इसलिए पैसा लेती है, क्योंकि सबको बांटना पड़ता है, एसपी भी लेते हैं।

एसपी ने किया सस्पेंड

ASI भंवर सिंह का रिश्वत मांगते हुए वीडियो सामने आने के बाद शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने तुरंत एक्शन लेते हुए एएसआई भंवर सिंह को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है। एसपी यशपाल सिंह का कहना है कि एसआई को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया गया है और वीडियो की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं रिश्वत मांगने वाले एएसआई भंवर सिंह ने वीडियो को फेक बताते हुए कहा है कि वीडियो AI के द्वारा बनाया गया है।



Updated on:

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / एमपी में रिश्वत मांग रहे ASI का वीडियो वायरल, बोला- एसपी-एडीपीओ तक जाता है पैसा…

