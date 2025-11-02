एमपी में रिश्वत मांग रहे ASI का वीडियो वायरल, बोला- एसपी-एडीपीओ तक जाता है पैसा…

ASI sitting outside police station demanding bribe Video viral
MP News: मध्यप्रदेश के शाजापुर में एक ASI का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने ASI भंवर सिंह को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है और मामले की जांच उच्च अधिकारियों से कराने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। रिश्वत मांगने वाले ASI ने भी वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी है और उसका कहना है कि वीडियो एआई से बनाया गया है।
देखें वीडियो-
जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शाजापुर जिले के बेरछा थाने में पदस्थ एएसआई भंवर सिंह थाना परिसर में ही थाने के बाहर लगी बैंच पर बैठकर रिश्वत मांगते दिखाई व सुनाई दे रहा है। ASI भंवर सिंह कह रहा है 'मैं बोल दिया हूं आप सीधे साहब से जाकर बात कर सकते हैं, जो मुझे आदेश मिला है, वह मैं बता चुका हूं। देखो यह गंभीर प्रकृति के मामले, यह जांच में जाते हैं। इनमें एडीपीओ लेता है, वहां वाला लेता है, दुनिया में बांटना पड़ता है। गंभीर प्रकृति के जितने भी प्रकरण हैं, इसमें पुलिस इसलिए पैसा लेती है, क्योंकि सबको बांटना पड़ता है, एसपी भी लेते हैं।
ASI भंवर सिंह का रिश्वत मांगते हुए वीडियो सामने आने के बाद शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने तुरंत एक्शन लेते हुए एएसआई भंवर सिंह को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है। एसपी यशपाल सिंह का कहना है कि एसआई को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया गया है और वीडियो की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं रिश्वत मांगने वाले एएसआई भंवर सिंह ने वीडियो को फेक बताते हुए कहा है कि वीडियो AI के द्वारा बनाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
शाजापुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग