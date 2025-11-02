एमपी में रिश्वत मांग रहे ASI का वीडियो वायरल, बोला- एसपी-एडीपीओ तक जाता है पैसा…

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शाजापुर जिले के बेरछा थाने में पदस्थ एएसआई भंवर सिंह थाना परिसर में ही थाने के बाहर लगी बैंच पर बैठकर रिश्वत मांगते दिखाई व सुनाई दे रहा है। ASI भंवर सिंह कह रहा है 'मैं बोल दिया हूं आप सीधे साहब से जाकर बात कर सकते हैं, जो मुझे आदेश मिला है, वह मैं बता चुका हूं। देखो यह गंभीर प्रकृति के मामले, यह जांच में जाते हैं। इनमें एडीपीओ लेता है, वहां वाला लेता है, दुनिया में बांटना पड़ता है। गंभीर प्रकृति के जितने भी प्रकरण हैं, इसमें पुलिस इसलिए पैसा लेती है, क्योंकि सबको बांटना पड़ता है, एसपी भी लेते हैं।