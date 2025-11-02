Patrika LogoSwitch to English

सतना

VIDEO में देखिए एमपी में बेखौफ बदमाश, पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगाई आग

MP News: दिनदहाड़े आदतन अपराधी ने किराना दुकान में पेट्रोल छिड़कर लगाई आग, पूरी दुकान जलकर खाक...।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Nov 02, 2025

satna

Habitual criminal sets shop on fire by sprinkling petrol

MP News: मध्यप्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और लगता है उनमें पुलिस का खौफ ही नजर नहीं आ रहा है इसलिए अब वो खुलेआम वारदातों को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सतना का है जहां एक बेखौफ बदमाश जो कि आदतन अपराधी है उसने एक किराना दुकान में दिनदहाड़े पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगते ही हड़कंप मच गया और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।
देखें वीडियो-

बदमाश ने दुकान में लगाई आग

दुकान में आग लगाने की ये घटना सतना जिले के कोठी थाना इलाके के दिदौंध गांव की है। यहां दिनदहाड़े एक किराना दुकान में आदतन अपराधी बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी ने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें बदमाश पेट्रोल छिड़कर दुकान में आग लगाते दिख रहे हैं। दुकान में आग लगने से दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और दुकान रामप्रकाश कुशवाहा गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया।

सतना में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ

बता दें कि सतना में बीते कुछ दिनों में अपराध की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। बीते दिनों ही एक और बदमाशों के आतंक का मामला उस वक्त सामने आया था जब सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में बिरला रोड स्थित आईटीआई के पास सोमवार देर रात बदमाशों ने दो सगे भाइयों सहित तीन पर चाकू से हमला कर दिया था इसमें बड़े भाई की मौत हो गई थी जबकि छोटा गंभीर रूप से घायल हुआ था। इससे पहले मेडिकल में नशे के व्यापार में सर्किट हाउस के पास विवाद और खूनी संघर्ष की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया की सुर्खियां बना था। इससे और पहले की बात करें तो डिलौरा में दिनदहाड़े कॉलोनी के अंदर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी।

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

