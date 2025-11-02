VIDEO में देखिए एमपी में बेखौफ बदमाश, पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगाई आग

बता दें कि सतना में बीते कुछ दिनों में अपराध की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। बीते दिनों ही एक और बदमाशों के आतंक का मामला उस वक्त सामने आया था जब सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में बिरला रोड स्थित आईटीआई के पास सोमवार देर रात बदमाशों ने दो सगे भाइयों सहित तीन पर चाकू से हमला कर दिया था इसमें बड़े भाई की मौत हो गई थी जबकि छोटा गंभीर रूप से घायल हुआ था। इससे पहले मेडिकल में नशे के व्यापार में सर्किट हाउस के पास विवाद और खूनी संघर्ष की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया की सुर्खियां बना था। इससे और पहले की बात करें तो डिलौरा में दिनदहाड़े कॉलोनी के अंदर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी।