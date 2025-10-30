एमपी में रोड पर कार में डॉक्टर्स की शराब पार्टी, पुलिस पहुंची तो धमकाया- 1 मिनट में वर्दी उतर जाएगी, देखें वीडियो

जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें दो डॉक्टर कार के बाहर नशे में धुत हालत में साफ नजर आ रहे हैं। एक तो ये भी कह रहा है कि मैं 2016 से यहां हूं। शहर के 10 थानों के अफसरों को जानता हूं तुम कौन हो…। एक मिनट में वर्दी उतर जाएगी । वीडियो में देखा गया कि जब पुलिस ने कार्रवाई करनी चाही तो एक डॉक्टर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। एक वीडियो के अंत में नशे में धुत एक डॉक्टर अपना नाम और मोबाइल नंबर व एड्रेस भी बता रहा है और वहां से उठवा लेने की धमकी पुलिस को दे रहा है। आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। वहीं एम्स प्रबंधन ने एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। जिसका नाम डॉक्टर साहिल बताया जा रहा है हालांकि एम्स प्रबंधन ने नाम की पुष्टि नहीं की है। एम्स प्रबंधन का कहना है कि वीडियो के अनुसार डॉक्टरों का व्यवहार संस्थान के मानकों के अनुरूप नहीं है। एक जूनियर रेजिडेंट को सेवाओं से हटा दिया है। दूसरे पर कार्रवाई पर विचार चल रहा है।