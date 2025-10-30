Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में रोड पर कार में डॉक्टर्स की शराब पार्टी, पुलिस पहुंची तो धमकाया- 1 मिनट में वर्दी उतर जाएगी, देखें वीडियो

mp news: एम्स के जूनियर डॉक्टर्स का शराब के नशे में दबंगई करते वीडियो वायरल, पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए की गाली गलौच...।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Oct 30, 2025

BHOPAL

Video Viral of Bhopal AIIMS junior doctors Drunked Misbehaving with Police Team

mp news: मध्यप्रदेशके राजधानी भोपाल में एम्स के दो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की वजह से एम्स की छवि धूमिल हो रही है। जूनियर्स डॉक्टर्स के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो शराब के नशे में पुलिसकर्मियों के साथ उलझते और गाली गलौच करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं जूनियर डॉक्टर वायरल वीडियो में ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक मिनट में पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरवा देगें। पुलिस आरक्षक की शिकायत पर नशे में धुत जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
देखें वीडियो-

नशे में धुत डॉक्टर्स की दबंगई..

घटना 26 अक्टूबर की दरम्यानी रात करीब 2 बजे की है। आरक्षक अजय गुर्जर के मुताबिक एम्स के इमरजेंसी गेट के पास मंगलवार रात को जब वो और उसका साथी नाइट ड्यूटी पर थे तभी उन्हें नाइट गश्त के दौरान उन्हें एम्स गेट नंबर 3 के सामने बने शौचालय के पास रोड पर कार की छत पर बियर की बोतल रखे कुछ लोग नजर आए। आरक्षक व साथी नजदीक पहुंचे तो MP-30 C-8190 की छत पर बियर रख कर दो तीन लोग खड़े थे जो शराब के नशे में धुत थे। उन्हें समझाया तो वो बहस करने लगे और गालियां देते हुए बहस बाजी करने लगे। इस दौरान शराब के नशे में धुत एक ने अपना नाम साहिल चौहान और दूसरे ने प्रकल्प गुप्ता बताया वो वीडियो बनाने के दौरान मोबाइल छीनने की कोशिश भी कर रहे थे।

एक मिनिट में वर्दी उतरवाने की धमकी

जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें दो डॉक्टर कार के बाहर नशे में धुत हालत में साफ नजर आ रहे हैं। एक तो ये भी कह रहा है कि मैं 2016 से यहां हूं। शहर के 10 थानों के अफसरों को जानता हूं तुम कौन हो…। एक मिनट में वर्दी उतर जाएगी । वीडियो में देखा गया कि जब पुलिस ने कार्रवाई करनी चाही तो एक डॉक्टर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। एक वीडियो के अंत में नशे में धुत एक डॉक्टर अपना नाम और मोबाइल नंबर व एड्रेस भी बता रहा है और वहां से उठवा लेने की धमकी पुलिस को दे रहा है। आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। वहीं एम्स प्रबंधन ने एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। जिसका नाम डॉक्टर साहिल बताया जा रहा है हालांकि एम्स प्रबंधन ने नाम की पुष्टि नहीं की है। एम्स प्रबंधन का कहना है कि वीडियो के अनुसार डॉक्टरों का व्यवहार संस्थान के मानकों के अनुरूप नहीं है। एक जूनियर रेजिडेंट को सेवाओं से हटा दिया है। दूसरे पर कार्रवाई पर विचार चल रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया सचिव, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
शहडोल
shahdol

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 05:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में रोड पर कार में डॉक्टर्स की शराब पार्टी, पुलिस पहुंची तो धमकाया- 1 मिनट में वर्दी उतर जाएगी, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

3 नवंबर को एंट्री करेगा ‘नया पश्चिमी विक्षोभ’, 29 जिलों में मचाएगा उथल-पुथल, IMD अलर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी में विधायकों वेतन भत्ते में होगी बढ़ोत्तरी? एक महीने के भीतर होगा फैसला

भोपाल

एमपी के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दो दिन में मिल सकती है बड़ी सौगात…

cm mohan yadav
भोपाल

सावधान! *21# डायल किया तो खाली होगा बैंक अकाउंट, साइबर ठगों की चाल से पुलिस ने किया अलर्ट

Cyber Fraud Alert
भोपाल

आज से आपके घर आएंगे BLO, 2003 की वोटर लिस्ट से तय होगा SIR

SIR
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.