एमपी में रोड पर कार में डॉक्टर्स की शराब पार्टी, पुलिस पहुंची तो धमकाया- 1 मिनट में वर्दी उतर जाएगी, देखें वीडियो

Video Viral of Bhopal AIIMS junior doctors Drunked Misbehaving with Police Team
mp news: मध्यप्रदेशके राजधानी भोपाल में एम्स के दो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की वजह से एम्स की छवि धूमिल हो रही है। जूनियर्स डॉक्टर्स के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो शराब के नशे में पुलिसकर्मियों के साथ उलझते और गाली गलौच करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं जूनियर डॉक्टर वायरल वीडियो में ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक मिनट में पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरवा देगें। पुलिस आरक्षक की शिकायत पर नशे में धुत जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
देखें वीडियो-
घटना 26 अक्टूबर की दरम्यानी रात करीब 2 बजे की है। आरक्षक अजय गुर्जर के मुताबिक एम्स के इमरजेंसी गेट के पास मंगलवार रात को जब वो और उसका साथी नाइट ड्यूटी पर थे तभी उन्हें नाइट गश्त के दौरान उन्हें एम्स गेट नंबर 3 के सामने बने शौचालय के पास रोड पर कार की छत पर बियर की बोतल रखे कुछ लोग नजर आए। आरक्षक व साथी नजदीक पहुंचे तो MP-30 C-8190 की छत पर बियर रख कर दो तीन लोग खड़े थे जो शराब के नशे में धुत थे। उन्हें समझाया तो वो बहस करने लगे और गालियां देते हुए बहस बाजी करने लगे। इस दौरान शराब के नशे में धुत एक ने अपना नाम साहिल चौहान और दूसरे ने प्रकल्प गुप्ता बताया वो वीडियो बनाने के दौरान मोबाइल छीनने की कोशिश भी कर रहे थे।
जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें दो डॉक्टर कार के बाहर नशे में धुत हालत में साफ नजर आ रहे हैं। एक तो ये भी कह रहा है कि मैं 2016 से यहां हूं। शहर के 10 थानों के अफसरों को जानता हूं तुम कौन हो…। एक मिनट में वर्दी उतर जाएगी । वीडियो में देखा गया कि जब पुलिस ने कार्रवाई करनी चाही तो एक डॉक्टर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। एक वीडियो के अंत में नशे में धुत एक डॉक्टर अपना नाम और मोबाइल नंबर व एड्रेस भी बता रहा है और वहां से उठवा लेने की धमकी पुलिस को दे रहा है। आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। वहीं एम्स प्रबंधन ने एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। जिसका नाम डॉक्टर साहिल बताया जा रहा है हालांकि एम्स प्रबंधन ने नाम की पुष्टि नहीं की है। एम्स प्रबंधन का कहना है कि वीडियो के अनुसार डॉक्टरों का व्यवहार संस्थान के मानकों के अनुरूप नहीं है। एक जूनियर रेजिडेंट को सेवाओं से हटा दिया है। दूसरे पर कार्रवाई पर विचार चल रहा है।
