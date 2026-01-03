3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कोहरे का कहर, सड़क, ट्रेन और फ्लाइट सेवा प्रभावित

Dense Fog Wreaks Havoc : एमपी में आज से 3 दिन कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। कई शहरों में विजिबिलिटी 20 से 50 मीटर तक दर्ज हुई है। हालात ये हैं कि, सड़क मार्ग से लेकर ट्रेन और फ्लाइट सेवा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। देखें अपडेट..।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 03, 2026

Dense Fog Wreaks Havoc

एमपी में कोहरे का कहर (Photo Source- Patrika Input)

Dense Fog Wreaks Havoc :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ शनिवार सुबह से एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला है। प्रदेशभर में घना कोहरा छाया हुआ है। आलम ये है कि, भोपाल, इंदौरग्वालियर समेंत कई जिलों में सुबह करीब 8 बजे तक भारी कोहरे के साथ ठंड का खासा प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 3 दिन घने कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का दौर लौटने का अनुमान है।

इस सर्दी के सीजन में पहली बार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान रात जैसा महसूस हुआ। शुक्रवार को दतिया में अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ग्वालियर, गुना और नौगांव में यह 17 डिग्री के आसपास रहा। टीकमगढ़, खजुराहो, श्योपुर, पचमढ़ी, रतलाम, रीवा, सतना, उज्जैन, दमोह और भोपाल समेत कई जिलों में दिनभर सर्द हवाओं के कारण कोल्ड डे जैसे हालात बने रहे।
विज्ञापन

अगले तीन दिन का अलर्ट

4 जनवरी को ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।5 जनवरी को भी ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में कोहरे का असर ज्यादा रहने की संभावना है।

कोहरे की मार, ट्रेनों की रफ्तार थमी

गुरुवार और शुक्रवार के बाद शनिवार को भी घने कोहरे के चलते भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर रूट की कई ट्रेनें 1 से 2 घंटे तक देरी से चल रही हैं। दिल्ली से आने वाली मालवा, शताब्दी, सचखंड एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों पर कोहरे का सीधा असर देखने को मिल रहा है। खजुराहो में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। भोपाल, ग्वालियर, दतिया, उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर, सतना, दमोह, रायसेन, राजगढ़, गुना, नर्मदापुरम, मंडला और सिवनी सहित कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही।

जनवरी में भी शीतलहर के लंबे दौर के आसार

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि इस बार दिसंबर में प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई, जिससे मौसम लगातार शुष्क बना रहा। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में 15 से 16 दिन तक कोल्ड वेव चली। यही स्थिति जनवरी में भी बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जनवरी में 15 से 20 दिन तक शीतलहर चल सकती है और कड़ाके की ठंड का असली असर महीने के दूसरे सप्ताह से दिखाई देगा, जो अंत तक जारी रह सकता है।

क्यों बढ़ेगी ठंड?

मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा। इसके चलते सुबह घना कोहरा, दिन में सर्द हवाएं और आगे चलकर शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। शुक्रवार को जेट स्ट्रीम की रफ्तार 213 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जिससे दिन में भी ठंड का असर महसूस हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कोहरे का कहर, सड़क, ट्रेन और फ्लाइट सेवा प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम का मिजाज: कड़ाके की ठंड की वापसी, इन जिलों में अलर्ट जारी, अगले 2 दिन रहेंगे सर्द

mp weather cold wave alert IMD fog alert western disturbance
भोपाल

इंदौर केस में सबसे बड़ी कार्रवाई, नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया

Indore case: Municipal Corporation Commissioner Dilip Yadav removed
भोपाल

दुनिया सत्य नहीं, शक्ति की सुनती है- आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान

RSS chief Mohan Bhagwat
भोपाल

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: मकर संक्रांति पर मिल सकती है छुट्टी; कलेक्टर ने भेजा प्रस्ताव

भोपाल

एमपी में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, आइएएस अफसरों को दिया बड़ा दायित्व

MP IAS Officers
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.