एमपी में कोहरे का कहर, सड़क, ट्रेन और फ्लाइट सेवा प्रभावित

Dense Fog Wreaks Havoc :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ शनिवार सुबह से एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला है। प्रदेशभर में घना कोहरा छाया हुआ है। आलम ये है कि, भोपाल, इंदौरग्वालियर समेंत कई जिलों में सुबह करीब 8 बजे तक भारी कोहरे के साथ ठंड का खासा प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 3 दिन घने कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का दौर लौटने का अनुमान है।