अचानक सीएम हाउस पहुंच गए 62 गांवों के किसान, ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए कहा ‘धन्यवाद’

दरअसल, सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। पहले उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड परियोजना को एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाया जाना था। जिससे आसपास के गांवों की कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही थी। जिसके बाद किसानों ने सामान्य हाईवे के रूप में इसे विकसित करने की मांग उठाई थी।