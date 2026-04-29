भोपाल में वर्चस्व की लड़ाई, युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा, मुंह पर किया पेशाब

MP news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैंगवॉर का मामला सामने आया है। शहर के सबरी नगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ लोग एक युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि पीड़ित युवक के चेहरे पर पेशाब किया गया। युवक आरोपियों से रहम की भीख मांगता रहा लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे सभी लोग अपराधी है और हाल ही में सजा काटकर या जमानत पर जेल से बाहर आए है। वीडियो पाठकों को विचलित और परेशान कर सकता है इसलिए रिपोर्ट में जोड़ा नहीं गया है।