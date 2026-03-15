मैट्रिमोनियल साइट का नाम ‘शुभ मंगल जोड़ी’, करते हैं ठगी का काम, फ्रॉड का तरीका कर देगा हैरान

इसके बाद लड़की दिखाने के नाम पर 7000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के वसूले जाते थे। फिर पैसे लेने के बाद युवकों को हिंदू है या फिर मांगलिक बताकर शादी से मना कर दिया जाता था। वहीं युवक मुस्लिम है, तो कोई और बहाना बताकर शादी से इंकार कर दिया जाता था। लड़की और दलालों के बीच बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। लड़कियों और मीडिएटर से बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिला है।