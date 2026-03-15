केंद्र ने खोली IAS अफसरों की संपत्ति फाइल, MP के ये कलेक्टर सबसे ज्यादा ‘अमीर’

कलेक्टरों में गुना के किशोर कुमार कन्याल सबसे अमीर है। उनके पास 3.16 करोड़ की अचल संपत्ति है। जबकि 55 में से 12 कलेक्टर ऐसे हैं, जिनके पास एक रुपए की अचल संपत्ति नहीं है तो बाकी के लखपति व करोड़पति है। इनके पास खेती की जमीन, प्लाट व कीमती मकान है। कुछ तो इनसे कमाई भी कर रहे हैं। आइएएस किशोर कुमार कन्याल इस समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में आने वाले गुना जिले में पदस्थ है। वे पूर्व में भी कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं।