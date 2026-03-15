15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

हवाई यात्रा पर ईरान-इजराइल जंग का असर, लो-फेयर स्कीम बंद होने से नियमित किराया बढ़ा

Iran-Israel War : हवाई सफर पर ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध का साया मंडराने लगा है। एटीएफ के दाम बढ़ने से एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी ईधन अधिभार लगाना शुरू कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 15, 2026

Iran-Israel War

हवाई यात्रा पर ईरान-इजराइल जंग का असर (Photo Source- Patrika)

Iran-Israel War : LPG सिलेंडर की कीमतों में आए उछाल के बाद अब हवाई सफर पर भी ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध का साया मंडराने लगा है। भारतीयों को अब अपने ही देश की यात्रा सस्ते किराए में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। एटीएफ के दाम बढ़ने से एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी ईधन अधिभार लगाना शुरू कर दिया है। इस बार एयरलाइंस कंपनियों ने लो फेयर स्कीम भी जारी नहीं की है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैदराबाद, बेंगलुरु एवं पुणे तक मनमाना किराया लिया जा रहा है।

मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण क्रूड यानी कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी कारण एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं। दो दिन पहले एयर इंडिया ने अंतराष्ट्रीय रूट पर फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की थी। अब डोमेस्टिक उड़ानों पर सरचार्ज लगना शरू हो गया है। देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो ने 425 रूपए से लेकर 2300 रुपये तक फ्यूल सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। इसका असर किराए में बढ़ोतरी के रूप में हवाई यात्री को वहन करना होगा।

लो-फेयर स्कीम का लाभ नहीं दी जा रही

आमतौर पर एयरलाइंस कंपनियां होली के कुछ समय बाद लो फेयर स्कीम जारी करती हैं। इसके तहत 30 दिन से अधिक समय पहले बुकिंग कराने पर सस्ते टिकट मिलते हैं। इस बार युद्ध के माहौल के कारण किसी भी कंपनी ने ऐसी स्कीम जारी नहीं की है। भोपाल से वर्तमान में एयर इंडिया एवं इंडिगो दो ही एयरलाइंस ऑपरेटर हैं। दोनों ने किराये में बढ़ोतरी की है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि किराया तय करना एयरलाइंस का अधिकार है। वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार किराया तय किया जाता है। कई बार बुकिंग कम होने पर किराया कम कर दिया जाता है। बुकिंग बढ़ने पर अंतिम समय में किराया बढ़ भी जाता है। भोपाल से इंडिगो की सर्वाधिक 14 जोड़ी उड़ाने हैं। एयर इंडिया तीन जोड़ी उड़ानों का संचालन कर रहा है।

भोपाल से विभिन्न शहरों का किराया
एक नजर में शहर स्पॉट फेयर, 15 दिन प्री-बुकिंग फेयर

-दिल्ली 9532 रुपये 4597 रुपये

-मुंबई 8010 रुपये 5296 रुपये

-हैदराबाद 17600 रुपये 6649 रुपये

-बेंगलुरु 13169 रुपये 7115 रुपये

-अहमदाबाद 7700 रुपये 5289 रुपये

-पुणे 11284 रुपये 5571 रुपये

रायपुर 8473 रुपये 6223 रुपये

गोवा 11813 रुपये 7769 रुपये

नोट- किराया ट्रेवल्स एजेंटो से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

किराया अंतिम समय में कम या अधिक हो सकता है।

ये भी पढ़ें

सेना के रिटायर्ड सूबेदार के घर में घुसे चोर, 45 मिनट में 50 लाख की चोरी करके फरार
ग्वालियर
MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 09:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हवाई यात्रा पर ईरान-इजराइल जंग का असर, लो-फेयर स्कीम बंद होने से नियमित किराया बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्र ने खोली IAS अफसरों की संपत्ति फाइल, MP के ये कलेक्टर सबसे ज्यादा ‘अमीर’

Union Department of Personnel made the details of IAS officers assets public mp news
भोपाल

तेज गर्मी के बीच 48 घंटे में बदलने वाला है एमपी का मौसम, कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट

MP Weather
भोपाल

MP में परिवहन विभाग का नया नियम, इन बसों का अब नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

Registration Denied for buses without FDSS system Transport Department New Rules mp news
भोपाल

ये जरूरी टेस्ट बता देंगे आपको हार्ट अटैक का कितना खतरा, क्या आपने कराए…?

Healthy Heart Dil ka sach series part 5 how much risk of heart attack
Patrika Special News

आज का सवाल- शहर में कचरा निस्तारण की व्यवस्था में कहां चूक रहा प्रशासन?

bpl
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.