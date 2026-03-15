हवाई यात्रा पर ईरान-इजराइल जंग का असर, लो-फेयर स्कीम बंद होने से नियमित किराया बढ़ा

Iran-Israel War : LPG सिलेंडर की कीमतों में आए उछाल के बाद अब हवाई सफर पर भी ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध का साया मंडराने लगा है। भारतीयों को अब अपने ही देश की यात्रा सस्ते किराए में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। एटीएफ के दाम बढ़ने से एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी ईधन अधिभार लगाना शुरू कर दिया है। इस बार एयरलाइंस कंपनियों ने लो फेयर स्कीम भी जारी नहीं की है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैदराबाद, बेंगलुरु एवं पुणे तक मनमाना किराया लिया जा रहा है।