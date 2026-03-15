सेना के रिटायर्ड सूबेदार के घर में घुसे चोर, 45 मिनट में 50 लाख की चोरी करके फरार

ओमकार अपने पोर्शन में ताला डालकर गांव गए थे। लेकिन, बीते 11 मार्च को किराएदार सोनी सिंह राजावत भी बाहर चली गई। ऐसे में अज्ञात चोरों ने मौका पाकर घर में रखे 321 ग्राम सोने के गहने, करीब 1 किलो चांदी के गहने और साढ़े तीन लाख रुपए नगद चोरी कर लिए। यही नहीं, चोरों ने किराएदार के कमरे में धावा बोला। किरायेदार के कमरे से चोर सोने की बाले चुरा ले गए। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब परिवार वापस घर लौटा। घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा मिला। उन्होंने गहन जांच की तो पता लगा चोर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए।